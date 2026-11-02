La Central de Trabajadores de Cuba informó que este lunes en el país se efectuarán en todos los centros de trabajo un acto de inicio de la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se extenderá hasta el 30 de este mes.

Agrega la información de la CTC que cada provincia y municipio debe seleccionar un colectivo laboral con resultados significativos para la realización del acto central de inauguración de los programas establecidos.