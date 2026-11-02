Desde hoy Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo
La Central de Trabajadores de Cuba informó que este lunes en el país se efectuarán en todos los centros de trabajo un acto de inicio de la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se extenderá hasta el 30 de este mes.
Agrega la información de la CTC que cada provincia y municipio debe seleccionar un colectivo laboral con resultados significativos para la realización del acto central de inauguración de los programas establecidos.
La Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el marco propicio para la declaración de entidades saludables y potenciar la capacitación e instrucción de los jóvenes sobre la temática.
Señala también la CTC que la etapa será propicia para activar las Brigadas auto focales con vistas a la evaluación permanente a la contribución de la no proliferación del mosquito Aedes Aegypti.