La Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el marco propicio para la declaración de entidades saludables y potenciar la capacitación e instrucción de los jóvenes sobre la temática.

Señala también la CTC que la etapa será propicia para activar las Brigadas auto focales con vistas a la evaluación permanente a la contribución de la no proliferación del mosquito Aedes Aegypti.