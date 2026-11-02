Barcelona golea al Alavés

El FC Barcelona firmó una contundente victoria por 6-1 frente al Alavés en el Camp Nou, resultado que le permitió recuperar el primer puesto de la Liga española.

Los azulgranas respondieron con una actuación convincente y aprovecharon la jornada para volver a lo más alto de la clasificación.

El triunfo también representa un impulso anímico para el conjunto catalán, que llegaba después de encadenar dos derrotas consecutivas y dejar algunas dudas en sus compromisos de mayor exigencia. Esta vez, el equipo mostró una imagen diferente, con mayor eficacia y capacidad para imponer su juego.

Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha sobresalieron en una tarde marcada por el poder ofensivo del Barcelona. Sus actuaciones contribuyeron a una goleada que permitió al equipo recuperar confianza y reencontrarse con su mejor versión.

Con este resultado los culés vuelven a situarse en la cima de LaLiga y ratifican sus aspiraciones en la temporada. El reto ahora será mantener la regularidad y trasladar esta respuesta a los próximos compromisos, especialmente ante rivales de mayor exigencia.