Celebran aniversario 50 de constituidos los órganos locales del Poder Popular

Matanzas fue pionera en la constitución de los órganos locales del Poder Popular, por lo que a 50 años de aquella novedosa experiencia de participación ciudadana, los delegados de la Asamblea municipal asistieron a la sesión extraordinaria de la Asamblea Solemne para conmemorar la importante fecha.

En los tiempos actuales, los delegados como representantes de las amplias masas de la población cubana desempeñan un papel crucial en nuestro sistema democrático, dándole voz a los ciudadanos y sus principales planteamientos y problema en las comunidades.

Como funcionarios públicos asumen grandes responsabilidades en sus demarcaciones velando porque cada servicio que se presta a la población contribuye a brindar calidad de vida, a pesar de las duras circunstancias.

La ocasión permitió reconocer a varios fundadores de estos órganos de gobierno. También se resaltó la labor de delegados y trabajadores de la administración, quienes por más de 10 años se han desempeñado en la noble tarea de servir al pueblo.

Ante las múltiples funciones que asumen los delegados en las circunscripciones, muchos son considerados como héroes comunitarios, sumando a los pobladores a un movimiento de participación ciudadana con el fin de embellecer en sus demarcaciones.

Se les puede lo mismo transformando vertederos en parques que prestando la máxima atención a personas vulnerables, de ahí que el cónclave tuvo a bien reconocer a varios de estos representantes del pueblo con una trayectoria de abnegación en favor de sus electores.

En otro momento de la asamblea, dirigida por Yailín Alfonso, presidenta del órgano, se dio cumplimiento a uno de los puntos acordados donde rindieron cuenta ante los delegados, diputados a la Asamblea Nacional como Taimí Martínez Naranjo, miembro del Consejo de Estado quien funge además como directora del Hospital Provincial Faustino Pérez.

Los presentes resaltaron la labor de la diputada y su vínculo con la asamblea, dónde se exaltó la agudeza de sus observaciones en las sesiones de la asamblea.

También se destacó su vínculo con la población y la seriedad con la cual asume cada contacto con los electores.

Se presentó además los informes de los diputados Susely Morfa y Jorge Luis Broche, elogiándose la entrega de ambos dirigentes y su estrecha relación con el territorio yumurino.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo de la primera secretaria del Partido en el municipio, Yanara Concepción, quien hizo un llamado al constante intercambio con la población y buscar siempre mas soluciones oportunas ante las dificultades que surjan.