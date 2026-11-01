Jovellanos renueva su compromiso con la FEEM y elige nueva presidenta municipal

El Consejo municipal de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM) en Jovellanos sesionó y ratificó a Emely Pérez León, del preuniversitario Pedro Pablo Rivera Cué, como presidenta municipal.

En un ejercicio de protagonismo estudiantil, la cita renovó el compromiso de la juventud con la Revolución y el futuro, bajo el precepto martiano de que «la Patria es ara y no pedestal». La muchachada local es capaz y responsable.

La elección del nuevo Secretariado Ejecutivo municipal dejó un momento de especial significación al ratificar a Emely Pérez León como presidenta municipal de la FEEM en este central municipio.

La continuidad histórica de la Revolución descansa también en las manos de quienes hoy sueñan desde las aulas. Con su elección, la FEEM renueva sus bríos.

Durante el Consejo se abordaron asuntos medulares para la vida estudiantil. Se insistió en el estudio consciente como principal deber, en proyectos educativos de grupo que respondan a las motivaciones reales y en la participación activa en sociedades científicas, equipos deportivos y talleres de creación artística.

La formación vocacional y la orientación profesional ocuparon un lugar central.

El contexto socioeconómico es complejo, pero la juventud asume con total compromiso los retos del momento, así lo ratificó el cónclave juvenil de Jovellanos.