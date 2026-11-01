Matanzas prepara la defensa de su título nacional de fútbol pioneril

El fútbol pioneril de Matanzas avanza en los preparativos para la segunda edición del Torneo Nacional Zonal de Áreas Especiales.

En este torneo el conjunto yumurino defenderá el título conquistado el pasado año, cuando derrotó 5-0 a Mayabeque en la final.

Según informó Leonardo Torres Pérez, jefe de la actividad de fútbol municipal de pequeñas ligas en Matanzas, los profesores de los territorios participantes mantienen reuniones en línea para coordinar los detalles de la competencia, prevista para mediados del próximo mes. Mientras tanto, la etapa municipal está programada para el 27 de noviembre.

En la sede del Ateneo Aurelio Janet Labra, los preparativos también incluyen labores para acondicionar el terreno de juego, acciones que se llevan a cabo con la colaboración de una Mypime del territorio

De acuerdo con la planificación preliminar, el torneo se desarrollará por grupos. La Habana, Mayabeque y Artemisa competirán en la Ciudad Deportiva, mientras que Matanzas, Cárdenas y Cienfuegos, este último como equipo invitado, jugarán en el Ateneo, en un calendario que contempla enfrentamientos a doble juego.

La academia del Ateneo será la instalación destinada al alojamiento de los equipos que participen en este grupo, con el propósito de facilitar la organización y el desarrollo de la competencia.

Con la preparación en marcha y la coordinación entre los territorios, Matanzas comienza a trazar el camino hacia una nueva edición del torneo.