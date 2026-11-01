Águilas del Sur y Bendecidos abren la tercera vuelta de la Liga Jagüeyense
La tercera vuelta de la sexta edición de la Liga de Béisbol Jagüeyense comenzará este domingo, primero de noviembre, con dos partidos y con las Águilas del Sur y los Bendecidos ya instalados en la gran final.
A primera hora de la mañana, las Águilas del Sur medirán fuerzas con Los Increíbles. En la tarde, Los Bendecidos enfrentarán a Los Cerveceros.
Increíbles y Cerveceros llegan a esta vuelta sin opciones de clasificación, pero con el orgullo en juego. Les queda la oportunidad de cerrar con dignidad su campaña y complicarle la tarde a dos rivales que ya miran hacia la final.
Los aficionados jagüeyenses, fieles a su pelota, ya preparan las gorras y las sombrillas para acompañar a sus equipos. Quien quiera vivir de cerca el cierre de este campeonato tiene una cita en el terreno desde temprano.