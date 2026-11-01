Recuerdan en Cuba continuidad de horario de verano

Cuba mantiene vigente el horario de verano y no realizará el habitual atraso de una hora previsto para este domingo, medida adoptada para evitar un incremento estimado de 126 megavatios (mW) durante el horario de máxima demanda eléctrica.

Ante esta situación, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba recomendó hoy a la población verificar la configuración de fecha y hora en teléfonos móviles y otros dispositivos inteligentes, pues algunos equipos podrían modificar la hora automáticamente según las reglas almacenadas en el sistema operativo.

La entidad precisó que, en caso de detectar diferencias con la hora oficial, los usuarios deben ajustar manualmente la configuración de sus dispositivos para evitar desajustes en actividades laborales, académicas y sociales.

Esta decisión, adoptada mediante nota conjunta de los ministerios de Energía y Minas y de Trabajo y Seguridad Social, responde al recrudecimiento del bloqueo estadounidense y al cerco energético que provoca desabastecimiento de combustibles para la generación eléctrica en el país .

De los 126 MW que se evitarán dejar de generar, 76 corresponden al ahorro por no utilizar iluminación artificial en el horario vespertino, mientras 50 MW provienen de la generación solar fotovoltaica en ese mismo período .

Como consecuencia de mantener el reloj adelantado, la salida del sol ocurrirá más tarde según la hora oficial, por lo que se dispuso retrasar 30 minutos la entrada a escuelas y centros de trabajo desde este primero de noviembre de 2026 hasta el 14 de marzo de 2027.

Los directivos de entidades, de común acuerdo con las organizaciones sindicales, podrán ajustar los horarios laborales conforme al Artículo 223.2 de la Ley 189, Código de Trabajo, sin afectación al salario de los trabajadores.

En los centros que operan de forma continua también se permitirá modificar los horarios de entrada y salida según las características de sus procesos, con el objetivo de atenuar las inconveniencias derivadas del actual horario de verano.

La medida excepcional se mantendrá hasta el 7 de noviembre de 2027, fecha en que correspondería el próximo cambio de horario, según precisó la nota oficial difundida por los organismos reguladores .