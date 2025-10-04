Disminuyen casos febriles en Jovellanos

JOVELLANOS.- En la jornada de ayer se reportaron avances importantes en materia de salud, inspección comunitaria y educación preventiva en este municipio.

En el área de la salud pública se registró una disminución de 28 casos febriles, resultado del trabajo conjunto entre instituciones sanitarias y la población, en la prevención del arbovirosis.

Como parte de la campaña de control vectorial se inspeccionaron 440 hogares con el apoyo de ocho bazucas y 16 trabajadores del INDER, que contribuyeron al saneamiento ambiental y la eliminación de criaderos.

En el cuadrante del Consejo Popular Horacio Rodríguez se visitaron doce centros laborales. En cinco de ellos se detectaron irregularidades, lo que derivó en la aplicación de cinco multas correspondientes.

En el Consejo Popular Coliseo se desarrollaron charlas educativas enfocadas en la prevención de las arbovirosis y la recogida responsable de desechos sólidos, fortaleciendo la conciencia ciudadana y el compromiso con la salud colectiva.

Estas acciones reflejan el esfuerzo sostenido por mejorar la calidad de vida en el territorio. Seguimos avanzando hacia un Jovellanos más saludable, limpio y organizado.