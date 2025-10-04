Asamblea del Poder Popular analiza situación epidemiológica en Pedro Betancourt

PEDRO BETANCOURT.- Al fortalecimiento de la gestión pública, el enfrentamiento a la situación epidemiológica y la proyección de iniciativas para impulsar el desarrollo local, dedicaron las máximas autoridades políticas y gubernamentales de este territorio la XXII sesión ordinaria de a Asamblea municipal del Poder Popular, efectuada en el teatro Cuba, de la localidad.

Durante el encuentro, encabezado por Yonel Estrada Ramírez y Mardiel Surí González, presidente y vicepresidente de la estructura gubernamental, respectivamente, los delegados evaluaron los planteamientos formulados por la población, con énfasis en la respuesta institucional, el seguimiento a las inquietudes ciudadanas y la importancia de consolidar mecanismos ágiles y efectivos para canalizar las demandas del pueblo betancourense.

Especial atención mereció la presentación del Anteproyecto del Plan de la Economía para el año 2026, documento que recoge las principales previsiones del municipio en materia de producción, presupuesto e inversión, con vistas a su materialización durante el próximo período. Los participantes coincidieron en la necesidad de ajustar las metas a las condiciones reales del poblado y de garantizar una planificación inclusiva, eficiente y sostenible.

De igual forma, la agenda incluyó el diagnóstico de las acciones desplegadas desde el control de vectores y la vigilancia sanitaria para enfrentar la compleja situación epidemiológica que atraviesa la localidad ante la incidencia de arbovirosis, así como el análisis del estado de los cultivos rústicos y del ordenamiento territorial y urbano en la demarcación bolondronense, en función de optimizar el aprovechamiento de los recursos endógenos y potenciar la infraestructura comunitaria.

