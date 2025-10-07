En el día del innovador, juntar talento por el bien del turismo

Aún existe la creencia del poder económico de entidades del Ministerio de Turismo, de no padecer problemas tecnológicos, de equipos, de estar sobradas en dinero para comprar piezas o invertir aquí y allá, en nombre de la prioridad concedida al estratégico sector.

Por suerte, hace tiempo la hipótesis se desmonta cotidianamente en esta industria, víctima preferida del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, donde se innova, racionaliza y crea tanto como en cualquier de las esferas productivas de bienes, y o en la prestación de otros servicios.

Quizás por eso, Amado Acosta Hernández, subdirector general del hotel Meliá Internacional Varadero, decidió confiar en los ingenieros Yuri Figueredo Caiñas y Francisco Díaz Cervantes.

En ellos vislumbró la solución a las 94 habitaciones fuera del esquema de venta por fallas en las cerraduras electrónicas de las puertas, muy perjudicial para una de las instalaciones de mayor demanda del principal balneario cubano.

Fue un encargo difícil… No teníamos experiencia alguna. En Cuba no abundan profesionales en esta materia. Se nos ocurrió llamar al extranjero para consultar a unos compañeros, pero todo está en manos de las compañías y eso, explica Yuri, es un poco engorroso.

Son cerraduras electrónicas Vingcard, cuya apertura y cierre se producen por una señal de radiofrecuencia, identificada mediante un código transmitido por una tarjeta PVC, que en su interior posee un microchip con antena. La frecuencia portadora se modula en fase y contiene la información del cliente.

No perdieron más tiempo. De la observación pasaron al estudio exhaustivo y de ahí, comenzamos a quitar las gomas, a desmontar las piezas, hasta sacar los circuitos. Ya en este punto, pudimos verificar dónde estaban los consumos, el voltaje…, narra con el orgullo de quien sabe muy bien la magnitud de lo hecho.

Identifica como paso clave el cambio de polaroides (el metal donde la batería hace contacto), por otros de mayor conductibilidad, maleabilidad, resistencia a la humedad, al salitre, y con bajo índice de corrosión al medio ambiente.

También reparamos partes mecánicas, swiches, le dimos mantenimiento a las manillas de la cubierta exterior. Encontramos la solución…, y lo hicimos con materiales reciclables, apunta Yuri.

El valioso aporte no termina ahí. La sostenibilidad de la innovación podía arriesgarse por la carencia de las piezas que estos llavines poseen en su interior. Ante ese nuevo dilema, Yuri y Francisco crearon varias maquinitas, en una de ellas fabrican lo necesario.

Y no solo eso. El aparato de su autoría, denominado por ellos como AMAELEC, ante cualquier inconveniente, indica dónde está el desperfecto, para de inmediato procede a sustituir la pieza dañada. En 15 minutos la habitación vuelve a estar lista, aseguran.

Yuri y Francisco juntaron saberes para reincorporar a las operaciones aquellos 94 cuartos, y evitaron, además, el descarte de muchas cajas fuertes de la marca ARREGUI.

Según Francisco, la inventiva total ronda los 15 millones de pesos y aunque hace cuatro años mantienen una relación contractual con el hotel Meliá Internacional Varadero, los trabajadores de la mipyme Yuri Group pusieron a funcionar una sauna por 11 años cerrada en un hotel de Gaviota, al igual que los aires acondicionados marca Inverter de las tiendas de Plaza América.

Hasta el Meliá Cayo Santamaría llegaron a finales de diciembre del año pasado para reincorporar al servicio 86 habitaciones, y estamos en condiciones de ir a donde se nos solicite.

Lo importante es evitar habitaciones fuera de orden por llavines electrónicos o caja fuerte, para que no se afecten los ingresos turísticos, esenciales para la economía del país”, sostiene Yuri, que asistirá como delegado a la Tercera Conferencia Provincial de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores en Matanzas, prevista para el mes de noviembre.

A juicio de Amado, gracias a la inteligencia, dedicación y compromiso de Yuri y Francisco, y de un grupo más de compañeros, se ha logrado un avance importante en la operación del hotel, porque casi todas las innovaciones mejoran la percepción del cliente.

En este 8 de octubre, Día del Innovador, va las felicidades desde Yuri y Francisco, a todos los que desarman imposibles para salvar la producción de bienes y servicios, y conservar empleos.

A ellos, el homenaje cotidiano, manifestó Osmar Ramírez, secretario general del Comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba.

Foto 1: De izquierda a derecha, Yuri y Francisco evitan que haya habitaciones fuera de orden por incidentes con los llavines. Foto: De la Autora.