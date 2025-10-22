En el municipio de Jovellanos y en la provincia de Matanzas en general, las autoridades sanitarias han desplegado esfuerzos notables para enfrentar el complejo escenario epidemiológico que representan las arbovirosis, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Las campañas de fumigación, el control focal y las acciones educativas han sido constantes, sin embargo, los resultados aún no alcanzan la efectividad deseada.

Es importante reconocer que, a pesar del compromiso institucional, persisten desafíos que limitan el impacto de estas medidas. En algunos barrios los criaderos continúan activos y el ciclo de transmisión no se ha logrado cortar completamente. Esto podría derivar, lamentablemente, en un aumento de los casos graves, con desenlaces que nadie desea mencionar, pero que no deben ignorarse.

La responsabilidad colectiva juega aquí un papel esencial. No basta con esperar la llegada del equipo de fumigación; es necesario que cada familia revise sus patios, elimine los depósitos de agua estancada y mantenga una vigilancia constante. En ocasiones, por desconocimiento o por descuido, se perpetúan condiciones que favorecen la proliferación del vector.

La lucha contra las arbovirosis no es solo tarea de los profesionales de la Salud. Es un llamado a la conciencia ciudadana, a la disciplina comunitaria y al compromiso diario. Porque en la prevención, cada gesto cuenta y cada omisión también.