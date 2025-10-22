Pedro Betancourt afina proyecciones para la campaña arrocera de 2026

PEDRO BETANCOURT.- La necesidad de asegurar condiciones óptimas para la siembra de arroz en el año 2026 motivó un intercambio de trabajo en este municipio, encabezado por Luis Alberto Rodríguez Velázquez, miembro del Buró provincial del Partido en Matanzas que atiende la esfera agroalimentaria.

Acompañados por autoridades políticas y gubernamentales del territorio, productores, técnicos y directivos locales compartieron diagnósticos acerca del estado actual del programa arrocero, identificaron brechas organizativas y trazaron acciones concretas para cumplir los compromisos productivos del próximo calendario agrícola.

Entre los temas más debatidos estuvieron el aseguramiento oportuno de recursos, el fortalecimiento del control sobre los procesos productivos y la definición clara del destino final de las producciones. En su intervención, Rodríguez Velázquez llamó a consolidar una gestión eficaz y transparente entre todos los niveles, capaz de responder con agilidad a las prioridades del país en materia de soberanía alimentaria.

De igual forma, convocó a los colectivos laborales a asumir un rol más activo en el cumplimiento de los planes, desde una lógica de encadenamiento productivo y uso racional de los recursos disponibles.

Las autoridades locales allí presentes coincidieron en que el poblado posee potencialidades reales para aportar al programa arrocero nacional, siempre que se logre una articulación efectiva entre los actores implicados. Se destacó, igualmente, la importancia del acompañamiento técnico, la capacitación continua y el seguimiento sistemático a cada etapa del proceso.

Más allá del enfoque técnico del intercambio, la jornada ponderó el compromiso de los actores locales de asumir con mayor protagonismo los desafíos del programa arrocero, sobre la base de una cultura de trabajo que privilegie la planificación consciente, el control sistemático y la responsabilidad compartida como ejes para avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible.