Calidad de Ciencias Médicas de Matanzas: imán para estudiantes extranjeros

Así lo afirmó el Doctor en Ciencias Yanko Hernández Cruz, director de Relaciones Internacionales y Becarios Extranjeros de la casa de altos estudios.

El directivo se refirió a las razones por las cuales un número significativo de jóvenes de otros países elige esta institución matancera para formarse en las carreras de pre y postgrado de las Ciencias Médicas.

Esta fortaleza académica, según explicó, es el motor que impulsa procesos de mejora continua dentro de la universidad. El director añadió:

“Por eso también estamos luchando por reacreditar la carrera de Medicina. Eso es muy importante y depende de la calidad del claustro de profesores que tenemos, que es excelente, y la calidad del estudiante que estemos formando. Por eso también es una de las opciones para optar por nuestra universidad”.

La reacreditación de la carrera de Medicina se presenta así, no solo como un objetivo institucional, sino como un testimonio de la confianza y el prestigio que la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas ha construido a nivel internacional, consolidándose como una opción de primer nivel para la formación de profesionales de la Salud en el mundo.