Destaca Indio Hatuey en SILVOPAT 2025

En el transcurso de SILPOVAT 2025, la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey fue protagonista al presentar sus avances y proyectos innovadores en el campo de la agricultura sostenible.

Durante el evento, que reunió a expertos y profesionales del sector agropecuario, Indio Hatuey destacó con demostraciones prácticas y ponencias sobre nuevas técnicas de cultivo y manejo eficiente de recursos.

Su participación resaltó por la apuesta por el desarrollo de cultivos resilientes al clima y la implementación de tecnologías que favorecen la productividad sin afectar el medio ambiente.

En SILPOVAT 2025 la Estación Experimental Indio Hatuey presentó sus avances, como el laboratorio de sistemas agroecológicos y modelos agrícolas de bajo impacto ambiental, enfocados en mitigar el cambio climático.

Destacaron además sus líneas de investigación en cultivos resilientes, producción agrícola diversificada, agroenergía y desarrollo rural sostenible, que integran la producción de alimentos con energías renovables.

En esta segunda jornada de Silvopat 2025 los investigadores de la estación mostraron proyectos concretos como la sericultura para impulsar la producción local de seda, y sistemas agroecológicos que fomentan la biodiversidad, el uso de bioinsumos y la inclusión social, especialmente de jóvenes y mujeres rurales.