La vindicación de Cuba está presente

A lo largo de nuestra historia el pueblo cubano ha defendido su dignidad con valentía frente a la opresión: desde la resistencia indígena contra la colonización española —como la rebelión del cacique Hatuey— hasta las guerras independentistas del siglo XIX, lideradas por figuras como José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez.

También este pueblo enfrentó dictaduras como las de Gerardo Machado (1925-1933) y Fulgencio Batista (1952-1959), derrocadas por luchas populares donde estudiantes, obreros y movimientos revolucionarios jugaron roles clave.

Por eso duele que cubanos que conocen la historia de rebeldía de este pueblo llamen a los que vivimos en la Cuba de hoy cobardes por no enfrentar con fuerza al Gobierno de nuestro país. No saben aquilatar que este pueblo con necesidades y penurias defiende este sistema social.

Los cubanos, no solo supimos enfrentar las barbaries de la colonización y las dictaduras, sino que tras el triunfo de la Revolución en 1959, Cuba resistió campañas de desestabilización promovidas por Estados Unidos, incluidos sabotajes económicos, la invasión a Playa Girón (1961) y un bloqueo económico vigente por décadas.

Este último ha limitado el acceso a medicamentos, tecnología y mercados, agravando las carencias actuales, mientras Cuba denuncia la guerra mediática y las sanciones como herramientas para socavar nuestra soberanía.

Y quien ha estado en la primera línea de combate ante estos desmanes, no es otro que el pueblo de Cuba, presente en la trinchera con un arma en las manos como en la batalla de ideas y de pensamientos.

Criticar a los cubanos dentro de la Isla por no rebelarse —sin considerar el impacto del bloqueo— ignora esta tradición de resistencia. Desde los taínos hasta los revolucionarios del siglo XX, Cuba ha demostrado que no claudica ante presiones externas. La historia prueba que su pueblo, lejos de ser cobarde, ha enfrentado cada desafío con unidad y determinación, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Quienes se manifiestan de esta forma son idénticos a los que lo hicieron en el siglo XIX, cuando Martí tuvo que escribir el artículo La vindicación de Cuba. Tratar de socavar la estructura de nuestro sistema social desde un discurso que lleve al descontento no es nuevo, eso también forma parte de la ingeniería de la desestabilización.