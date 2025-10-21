Reconocen en el ambito escénico iberoamericano al actor y director Rubén Darío Salazar

El Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) dio a conocer que el maestro Rubén Darío Salazar Taquechel, Premio Nacional de Teatro 2020, fue distinguido con el Reconocimiento a la Gestión Escénica Iberoamericana «Guillermo Heras».

Este galardón tiene como propósito destacar a quienes han contribuido de manera sobresaliente al desarrollo de las artes escénicas en la región. La trayectoria de Salazar Taquechel, marcada por su compromiso con el teatro cubano, la dirección artística y la promoción cultural, lo consolida como una figura esencial en el ámbito escénico iberoamericano.

El reconocimiento honra la memoria de Guillermo Heras (1952–2023), actor, director teatral, dramaturgo, gestor cultural y editor español, impulsor de la creación de Iberescena y su primer Secretario Técnico.

Heras fue una figura clave en la articulación de redes culturales y en el fortalecimiento del sector escénico en Iberoamérica.

Iberescena es el Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas, creado en 2006 por decisión de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Su misión es fomentar el intercambio, la creación y la profesionalización de las artes escénicas en los países del Espacio Cultural Iberoamericano, a través de líneas de apoyo como la coproducción de espectáculos, la programación de festivales y las residencias artísticas.

Con este homenaje, el CNAE celebra el legado de Rubén Darío Salazar Taquechel y reafirma su orgullo por contar con creadores cuya obra trasciende fronteras y enriquece el alma cultural de la región.

Tomado del perfil de Facebook de CNAE