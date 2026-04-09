Energía solar transforma la vida en Jovellanos (+fotos)

JOVELLANOS.-Las instituciones asistenciales de este municipio ya cuentan con una fuente de energía limpia y sostenible gracias a la instalación de kits de paneles solares, una iniciativa que fortalece los servicios de salud y atención comunitaria, elevando la calidad de vida de la población.

Entre los centros beneficiados se encuentran el policlínico Pedro Pablo Rivera Cué de Coliseo, la Posta Médica del Consejo Popular Carlos Rojas, el Hogar Materno municipal y el Hogar de Ancianos de San Miguel de los Baños.

En cada uno de ellos, la estabilidad del suministro eléctrico garantiza mejores condiciones para la atención médica y el bienestar de los pacientes, asegurando que los servicios funcionen con mayor seguridad y eficiencia.

El impacto positivo se extiende más allá del sector de la salud. La energía solar reduce la dependencia de combustibles fósiles y se integra a la estrategia nacional de transición hacia fuentes renovables, aportando eficiencia y sostenibilidad a los servicios básicos.

Esta política responde al compromiso del país con la protección del medio ambiente y la modernización de sus infraestructuras, consolidando un modelo de desarrollo responsable.

El proyecto, impulsado por las autoridades nacionales, también ha llegado a instituciones locales como el Banco Popular de Ahorro, el Banco de Crédito y Comercio y la Funeraria de Carlos Rojas, entre otras.

En todos los casos, la incorporación de paneles solares representa un paso firme hacia un futuro más moderno, sostenible y solidario, donde cada instalación contribuye a la transformación energética del municipio y al bienestar de su comunidad.