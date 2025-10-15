Celebran Festival del Cocodrilo Cubano (+fotos)

Organizado por la Empresa para la Conservación de la Ciénaga de Zapata en colaboración con diversas instituciones, este evento está diseñado para ser inclusivo y atractivo para todas las edades. Organizado por la Empresa para la Conservación de la Ciénaga de Zapata en colaboración con diversas instituciones, este evento está diseñado para ser inclusivo y atractivo para todas las edades.

A través de una serie de actividades educativas y culturales, el festival busca sensibilizar a los lugareños sobre la importancia de preservar la biodiversidad y el entorno natural que rodea al mayor humedal del Caribe Insular.

Durante los encuentros se ofrecerán charlas informativas que abordarán temas sobre la conservación del cocodrilo cubano. El máster en Ciencias Eduardo Abreu compartirá su experiencia en la «Historia de la Conservación del Cocodrilo Cubano», mientras que el experto Gustavo Sosa presentará «Buenas Prácticas en la conservación ex situ del Cocodrilo Cubano».

Estos espacios informarán a los asistentes sobre la situación actual de esta especie que se encuentra amenazada y brindarán herramientas y estrategias para contribuir a su preservación.

Además, se realizará un recorrido por el criadero de Cocodrilos, donde los participantes podrán observar de cerca las prácticas de cría y conservación de esta especie en cautiverio.

También habrá un intercambio con especialistas sobre los rasgos morfológicos distintivos entre las especies de cocodrilos que habitan en Cuba, lo que permitirá profundizar en el conocimiento científico de estos reptiles.

El evento incluye un taller de artesanía y arte popular con el propósito de estimular la creatividad de los habitantes de la geografía cienaguera y mantener la cultura local.

De ahí que, el Festival del Cocodrilo Cubano, no solo busca la conservación de esta especie de la fauna silvestre, también ofrece fortalecer los lazos comunitarios y promover un futuro más sostenible para todos.