Presentan convocatoria al Congreso Internacional Universidad 2026

De acuerdo con la nota publicada, hasta el 17 de noviembre próximo, los académicos cubanos o extranjeros podrán enviar trabajos investigativos y ponencias al Comité organizador de la cita, que planificó el 8 de enero del 2026 como fecha límite para el plazo de inscripción y aparecer en el programa científico del cónclave.

La presentación de los trabajos se organizará en torno a seis simposios, en los que se agrupan los talleres que, tradicionalmente, se han convocado con miras al Congreso de la comunidad universitaria cubana.

Los temas que serán abordadas en estos espacios de debate son: La Educación Superior y los retos para el futuro e integración de la región, La Educación de calidad y su sostenibilidad en la gestión del posgrado y el capital humano, así como La extensión universitaria, su compromiso y transformación social para un desarrollo sostenible.

Los trabajos e investigaciones a enviar deben relacionarse además con otros ejes temáticos como, Universidad, conocimiento e innovación para el desarrollo sostenible y sobre la relación Universidad – Empresa; motor impulsor de la ciencia, la innovación y la pertinencia de la Educación Superior.