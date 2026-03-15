Inicia sector de la Salud en Colón instalación de paneles solares

Colón-. En la provincia de Matanzas se entregaron ochenta y cuatro sistemas de paneles solares fotovoltaicos para su instalación en instituciones de la Salud Pública en varios municipios.

En Colón ocho serán las instituciones que podrán contar con estos equipos como parte de la transición energética y en respuesta a la demanda asistencial del municipio.

El Doctor Lázaro Suárez Isaqui, Director General de Salud en Colón, señaló su ubicación en los hogares maternos y de ancianos, casas de abuelos y los policlínicos de las áreas de salud, incluido el del poblado de San José de los Ramos.

El respaldo energético posibilitará la recuperación de los servicios en el policlínico «Francisco Figueroa Velis», reordenados actualmente en el » Carlos Juan Finlay».

El directivo explicó que el Figueroa Velis, activa nuevamente el sistema de urgencias y emergencias médicas en el horario nocturno, el cuerpo de guardia 24 horas, curaciones,el área de inyecciones y las consultas externas de especialidades.

En el Finlay se mantendrá el servicio de ultrasonidos por la potencia y el consumo energético.

Las estaciones fotovoltaicas tienen capacidad para dos kilowats y el montaje la realiza la Empresa Copextel Matanzas.

Lázaro Díaz Mesa, Jefe de Colectivo Copextel Colón, refirió que tienen todas las condiciones creadas y reciben apoyo de brigadas de la provincia con el propósito de en 10 días culminar esta primera etapa de montaje.

El programa de gobierno para la soberanía energética continuará en instituciones de salud lo cual contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario en el territorio.

(Tomado de TV Yumurí)