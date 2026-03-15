Matanzas convoca refuerzos para asaltar la Baseball Champions League

Los Cocodrilos de Matanzas revelaron hoy los refuerzos que los acompañarán en la Baseball Champions League, torneo previsto del 24 al 29 de marzo en México y que reunirá a clubes campeones del continente.

El conjunto yumurino, dirigido por Armando Ferrer, se reforzará con los lanzadores Frank Abel Álvarez, Raymond Figueredo, Rafael Orlando Perdomo y Brander Guevara, brazos convocados para sostener el pulso del torneo.

También se suman los jugadores de cuadro Luis Vicente Mateo, Yulieski Remón y Alexei Ramírez y el receptor Andy Cosme, nombres que llegan como remos nuevos para empujar la embarcación de los Cocodrilos en aguas internacionales.

La escuadra de Matanzas, monarca de la 64 Serie Nacional, representará a Cuba en un certamen que congrega a clubes campeones del continente, como los Diablos Rojos de México, los Kane County Cougars de Estados Unidos, los Dantos de Managua de Nicaragua y los CTBC Brothers de Taiwán.

El calendario del equipo cubano comenzará el 25 de marzo frente a los CTBC Brothers, continuará el día 26 ante los Dantos de Managua, seguirá el 27 contra los Kane County Cougars y cerrará la fase regular el 28 frente a los anfitriones Diablos Rojos.

La gran final del torneo está prevista para el 29 de marzo, jornada en la que el diamante decidirá si los Cocodrilos logran transformar la esperanza en trofeo y escribir otra página para el béisbol cubano.

Aquí el equipo completo:

Receptores: Andrys Pérez y Andy Cosme.

Jugadores de cuadro: Yariel Duque, Juan Miguel Martínez, Luis Vicente Mateo, Aníbal Medina, Adrián Jesús Pérez, Yulieski Remón, Alexei Ramírez, y Luis Ángel Sánchez.

Jardineros: Hangelo Videt, Esteban Terry, Eduardo Blanco, José Amaury Noroña y Brayan Peña.

Lanzadores: Luis Manuel Hernández, Frank Abel Álvarez, Raymond Figueredo, Shaiel Cruz, Armando Dueñas,

Noelvis Entenza, Yosney García, Brander Guevara, Silvio Iturralde, Rafael Orlando Perdomo, Brian Reyes, Yamichel Pérez y Yoennis Yera.

Director técnico: Armando Ferrer

Entrenadores: Juan Manrique, Jonder Martínez, Leandro Javier Arco, Frank Sánchez y Ulises López.

Tomada de la ACN