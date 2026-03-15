17 de marzo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Comercio y Gastronomía en Carlos Rojas: Por la vitalidad de los servicios

15 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz

Jovellanos-. Los trabajadores de Comercio y la Gastronomía en el Consejo Popular Carlos Rojas, brindan un servicio de calidad a la población como parte del compromiso de las instituciones locales con la atención al pueblo.

Las acciones se centran en garantizar la disciplina organizativa, la eficiencia en la distribución y el aprovechamiento de los recursos disponibles, fortaleciendo la confianza de la comunidad en sus estructuras de servicio.

Este esfuerzo se desarrolla bajo el acompañamiento del Poder Popular, que controla las indicaciones y su cumplimiento, mientras controla la calidad y el intercambio directo con la población.

Con la fuerza de la unidad, Jovellanos reafirma que Cuba vencerá y consolida la vitalidad de sus servicios, así como el protagonismo de sus trabajadores.

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