22 de agosto de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Ivette Cepeda deja un canto de fe en hospital Faustino Pérez (+fotos)

22 de agosto de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán
La melodía sanadora, aliciente, que cura. Así se sintió el canto de Ivette Cepeda en el Hospital provincial Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez, en la provincia de Matanzas, a donde llegó la artista segura del cariño que allí la arroparía.

La melodía sanadora, aliciente, que cura. Así se sintió el canto de Ivette Cepeda en el Hospital provincial Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez, en la provincia de Matanzas, a donde llegó la artista segura del cariño que allí la arroparía.

Antes de su presentación, la página de Facebook de la institución sanitaria había expresado la recibiremos con el agrado y satisfacción de su arte y mística que acompañan. “La oportunidad será única para hacer del sonido de sus interpretaciones y la música que sana almas y apoya a familias, pacientes y profesionales de en Matanzas”.

Las imágenes difundidas por Noslén González, subdirector provincial de Cultura, enseñan la acogida manifiesta a Ivette, que no es la primera vez que lleva su arte a centros hospitalarios, con ese contenido en sus canciones, llenas de fe y optimismo.

El propio Noslén calificaba la actuación como una mañana musical para pacientes y trabajadores, a donde la cantante llegó con sus mensajes de amor y esperanza. Es un presente de la cultura matancera , expresó.

Reconocida por su talento excepcional, Ivette Cepeda (25 de septiembre 1963, Sancti Spíritus) ha conquistado corazones con una voz única, pasión desbordante y esa conexión inmediata con el público.
Su presentación en el Faustino Pérez tuvo lugar a horas de su esperado concierto en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, fijado para este jueves y mañana viernes.

Fotos: Del Facebook de Noslén González.

Más entradas

Varadero Josone: Rumba, Jazz y Son, la fiesta de la música cubana

22 de agosto de 2025 Jessica Mesa Duarte

El abrazo de los CDR al hotel Roc Arenas Doradas

22 de agosto de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán

La creación indetenible de la Uneac en Matanzas

22 de agosto de 2025 María Elena Bayón Mayor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *