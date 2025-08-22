Ivette Cepeda deja un canto de fe en hospital Faustino Pérez (+fotos)

La melodía sanadora, aliciente, que cura. Así se sintió el canto de Ivette Cepeda en el Hospital provincial Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez, en la provincia de Matanzas, a donde llegó la artista segura del cariño que allí la arroparía.

Antes de su presentación, la página de Facebook de la institución sanitaria había expresado la recibiremos con el agrado y satisfacción de su arte y mística que acompañan. “La oportunidad será única para hacer del sonido de sus interpretaciones y la música que sana almas y apoya a familias, pacientes y profesionales de en Matanzas”.

Las imágenes difundidas por Noslén González, subdirector provincial de Cultura, enseñan la acogida manifiesta a Ivette, que no es la primera vez que lleva su arte a centros hospitalarios, con ese contenido en sus canciones, llenas de fe y optimismo.

El propio Noslén calificaba la actuación como una mañana musical para pacientes y trabajadores, a donde la cantante llegó con sus mensajes de amor y esperanza. Es un presente de la cultura matancera , expresó.

Reconocida por su talento excepcional, Ivette Cepeda (25 de septiembre 1963, Sancti Spíritus) ha conquistado corazones con una voz única, pasión desbordante y esa conexión inmediata con el público.

Su presentación en el Faustino Pérez tuvo lugar a horas de su esperado concierto en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, fijado para este jueves y mañana viernes.

Fotos: Del Facebook de Noslén González.