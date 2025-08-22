Radio Varadero de fiesta (+fotos)

La FM azul de Cuba cumple 20 años al aire. Su colectivo festeja la fecha que coincide con la fundación de la Radio Cubana.

Durante la celebración a la que asistieron las máximas autoridades políticas de la provincia y el municipio se reconocieron a aquellos que tuvieron el privilegio de iniciar las transmisiones desde una de las más hermosas playas del mundo.

Se resaltó además la entrega de un grupo de trabajadores responsables hoy de que la emisora esté en la preferencia de los que residen en la península.

El primer secretario del PCC en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y su homólogo en el municipio, Michel Matías Ballesteros, entregaron reconocimiento a la planta radial.

De igual forma el presidente de la UPEC en la provincia reconoció al colectivo y en especial a los periodistas y transmitió la felicitación de la presidencia Nacional de la organización de los periodistas cubanos.

La emisora recibió reconocimiento de la filial cardenense de la Unión de Historiadores, la Cruz Roja en el territorio así como la Condición 65 aniversario de los Comité de Defensa de la Revolución.

Desde la FM azul el reconocimiento también para oyentes fieles que acompañaron al colectivo durante la actividad.

Por: Marlene Bouza, tomado de su perfil de Facebook