Jovellanos-. El Hogar Materno del municipio avanza hacia la autonomía energética, como parte de la transformación de la matriz eléctrica impulsada por las nuevas políticas nacionales que priorizan los servicios sociales esenciales.

La instalación ha incorporado sistemas alternativos de generación y ahorro, lo que permite mantener la vitalidad de sus servicios en medio de la actual crisis energética que enfrenta el país.

Con estas medidas, se asegura la atención continua a las gestantes y se fortalece la capacidad de respuesta de la institución, al tiempo que reafirma el compromiso de proteger la salud y el bienestar de la comunidad.

El esfuerzo del territorio demuestra la voluntad de combatir la crisis energética con soluciones locales, una forma de consolidar la confianza de la población y el respaldo a las políticas nacionales de desarrollo sostenible.