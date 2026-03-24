“Mujeres 2026″ en Jagüey Grande

Jagüey Grande-. La novena edición del Salón de las Artes Visuales «Mujeres 2026» se efectuó en la Galería de Arte del municipio. Visualizar el talento y la participación de las creadoras, según información del comunicador Julio Haedo, constituyó objetivo de ese evento, auspiciado por la Dirección Municipal de Cultura.

La nueva edición estuvo dedicada a dos talentosas féminas de las artes visuales en la localidad: Nancy Hernández Gil, artesana aficionada de la cátedra de creación de la Casa de Cultura Rolando Escardó, cuyo legado continúa vivo en cada obra, y a la joven artista contemporánea Magde Martínez, quien presentó en esta oportunidad la exposición personal “Sueños».

Se trata de «destacar cómo las mujeres han transformado las artes visuales desde la pintura, la escultura hasta la fotografía y el arte digital, al aportar sensibilidad e innovación y una visión única en el mundo», indicó Mailin Medina, especialista de la Galería de Arte Municipal.

Hubo participación de creadores del territorio, mediante una Feria Interactiva en el portal de la Galería, que incluyó la muestra personal del artista Emeregildo Barceló, además de presentaciones de instructores de la Brigada de Arte José Martí. Asistieron representantes de las instituciones culturales de la localidad.