Jóvenes del EJT apoyan labores de saneamiento

26 de octubre de 2025 Yunielis Moliner Isasi
“Hemos incorporado 50 hombres a esta labor, distribuidos en cinco policlínicos donde se enfrenta, de forma permanente y diaria, la campaña contra el mosquito Aedes aegypti"
A las labores para el control del mosquito Aedes aegypti, uno de los principales transmisores de arbovirosis como el dengue y el chikungunya, se suma el apoyo del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT).
En Matanzas, los integrantes de esta organización apoyan la campaña antivectorial, una tarea que, según precisó el teniente coronel Keibel Julio Chávez Mirané, jefe de la Unidad Militar 2996 —batallón ferroviario con cinco unidades en la provincia—, les ha sido asignada por el Partido y el Gobierno.
“Hemos incorporado 50 hombres a esta labor, distribuidos en cinco policlínicos donde se enfrenta, de forma permanente y diaria, la campaña contra el mosquito Aedes aegypti y otras enfermedades de transmisión.
«Estos jóvenes soldados, que cumplen el Servicio Militar en el Ejército Juvenil del Trabajo, realizan además misiones en el sector ferroviario; sin embargo, hoy nuestra tarea más importante es rescatar la salud del pueblo de Matanzas”, explicó el oficial.
El Ejército Juvenil del Trabajo fue creado el 3 de agosto de 1973 en la provincia de Camagüey, por iniciativa del General de Ejército Raúl Castro, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del país mediante la participación activa de los jóvenes en tareas productivas.

