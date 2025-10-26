Plataforma Soberanía facilita el acceso a trámites en línea

La Plataforma de Información y Servicios del Gobierno, Soberanía, permite a los cubanos desde el 10 de julio anterior realizar trámites digitales en línea desde cualquier punto del país. Este servicio busca simplificar la gestión ciudadana y mejorar la comunicación entre la población y las autoridades.

Desde su lanzamiento hasta el 21 de octubre, la plataforma ha registrado 97 mil 750 visitas, con 15 mil 889 cuentas creadas y seis mil 151 certificadas. Agrupa un total de 290 servicios distribuidos en 18 categorías, incluyendo Registro Civil, Migración y Extranjería, y Salud Pública, entre otros.

En la actualidad se encuentran habilitados doce servicios de certificación del Registro Civil y la solicitud de duplicados de documentos como la licencia de conducción y el carné de identidad. Cada trámite ofrece información detallada sobre requisitos, costos y tiempos de ejecución, facilitando así el proceso para los usuarios.

Para acceder a los servicios, los ciudadanos deben registrarse con su número de celular o correo electrónico y certificar su cuenta mediante una foto de fe de vida y el carné de identidad. Este procedimiento asegura la privacidad de los datos y permite a los usuarios iniciar solicitudes en línea de manera segura.

Liz Yanet