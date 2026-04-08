Llama vice primera ministra Ines María Chapman a reforzar abasto de agua en Matanzas

La vice primera ministra Ines María Chapman dialogó con directivos y trabajadores de las principales entidades encargadas del abasto de agua en la provincia con el fin de trazar estrategias para disminuir el alto nivel de afectación con la distribución del vital líquido.

En el encuentro la dirigente política llamó a agilizar las soluciones que reviertan la elevada cifra de más de 300 mil matanceros que no cuentan con estabilidad en el abasto.

Tambien se refirió a las roturas de equipos de bombeo, lo que incide negativamente en el servicio de agua a población.

En la reunión de trabajo se convocó a instalar mayor protección en los equipos, aunque se reconoció que los continuos paros eléctricos provocan desperfectos en los motores aún con sistema de seguridad.

Se hizo un llamado a redoblar la vigilancia en las estaciones de bombeo ante el incremento de hechos delictivos como el robo de aceite en transformadores y sustracción de paneles solares del programa del cambio de matriz energética.