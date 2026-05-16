Los 36 de Sol Palmeras

Varadero.- Sol Palmeras, el primer hotel mixto surgido Cuba, es el número uno también como Vanguardia Nacional, la categoría superior de la emulación instituida para premiar desempeños donde se conjuguen de manera óptima lo económico y lo sindical como requisitos supremos.

Con ese récord festeja 36 años de exitosas operaciones la instalación de Varadero, fundada por Fidel Castro Ruz el 10 de mayo de 1990, momento que marca, además, el inicio de las operaciones de la compañía española Meliá Internacional.

“Es un regalo especial a nuestro eterno Comandante, que en aquel acto inaugural nos pidiera ser la inspiración para que otros hoteles tuvieran buena calidad en la prestación de los servicios y el turismo progresara, y así ha sido», aseguró Arnaldo Díaz Hiedra, secretario general del buró sindical.

Lástima que por segunda vez en su historia el hotel espere su cumpleaños sin clientes. Sucedió cuando la Covid-19 y sucede ahora. Ojalá más nunca se repita, porque si un hotel no debiera cerrar en Cuba, entre los de la compañía Meliá, entre los de la sociedad mixta Cubanacán, entre los de Varadero, es Sol Palmeras, ese símbolo del Ministerio de Turismo de Cuba.

“Sabemos que el hotel atraviesa un paréntesis debido a circunstancias externas, pero los muros de Sol Palmeras saben bien lo que es resistir y triunfar. Como alguien que tuvo el honor de dirigir este hotel, quiero recordarles que el éxito que siempre nos ha distinguido nunca fue cuestión de suerte; fue gracias a que ustedes son el mejor colectivo de Cuba”, acaba de postear en su muro de Facebook Tomeu Alcina Busquets, el empresario español que cuando le dijeron que se iba a la Mayor de las Antillas a dirigirlo, le presentaron la instalación como un “caballo ganador”.

Querido por los de Sol Palmeras-Cuba, el extranjero que más tiempo estuvo al frente del hotel, felicitó a los hombres y mujeres de un colectivo del que dijo: “Seguirá siendo el referente: Porque la calidad y el espíritu de servicio que ustedes llevan en el ADN no se improvisan; se llevan en el corazón. Aunque ya no esté, sigo celebrando cada uno de sus triunfos como si fuera mío. Sigan unidos, cuidando esa mística que les hace únicos. El hotel volverá a ser el número uno porque tiene detrás al equipo más humano y profesional de la isla”.