Celebra aniversario Museo de Arte de Matanzas con exposiciones

Durante esta semana comenzaron las celebraciones por el 28 aniversario del Museo de Arte de Matanzas Lorenzo Padilla Díaz. La inauguración de la exposición ¿Cómo salir de esto?, en la futura sede de la institución ubicada en la Calle del Medio, entre Jovellanos y Matanzas, dio inicio a la jornada.

“La idea de esta posición surge a partir de una tendencia que hay en el mundo de sacar las colecciones de arte de las instituciones. Las piezas de esta exposición pertenecen a artistas contemporáneos matanceros, entre ellos Lorenzo Padilla, mecenas del Museo de Arte; Osmany Betancourt, «Lolo», Raúl Rodríguez Borodino, Adrián Socorro y Adrián Gómez Sancho.

“Como el edificio no reúne aún las condiciones para exponer estas obras de arte, limpiamos muy bien y expusimos las piezas solo por pocas horas para que no sufran daños”, detalló Yuseff Hernández, especialista del Museo de Arte.

Según la página de la institución en Facebook la muestra “nace del deseo de lograr el sueño de un museo a la altura de nuestras colecciones, un museo a la altura de la Atenas de Cuba. Es una exposición diferente. El montaje se pensó para que no se dañe ni afecte la integridad de las obras.”

Las piezas permanecieron en el espacio durante pocas horas, tiempo estrictamente necesario para la instalación, debido a las condiciones actuales del inmueble y para la preservación de las piezas.

La próxima exposición que se dedicará a los 28 años del Museo de Arte, Tinta y Tiempo, grandes grabadores, selección de la colección permanente, se inaugurará el martes 19 de mayo, día del aniversario, a las 10:00 de la mañana. En ese mismo horario, pero el día 20, la casa social de la UNEAC acogerá El cartel, arte que convoca.

Para el 21 reservaron la presentación de lo mejor de los fondos del Museo de Arte Lorenzo Padilla en la galería Pedro Esquerré, bajo la curaduría de Vilma Roque y Patricia Muñoz, especialistas del Consejo provincial de las Artes Plásticas.

A propósito de los trabajos que se realizan en la que será la sede del Museo de Arte, Bielka Cantillo, directora del Centro provincial de Patrimonio, expresó:

“Iniciamos algunas acciones aquí de limpieza, demolición y escombreo, de manera tal que podamos ir dándole uso a ese edificio para el futuro proyecto que estamos desarrollando. Hemos trabajado las ideas conceptuales de lo que será el Museo de Arte de Matanzas, hemos trabajado los proyectos de arquitectura, de iluminación, de electricidad”.

El Museo de Arte de Matanzas fue fundado el 19 de mayo de 1998. Como centro de enseñanza atesora objetos de gran valor y protege y promueve el patrimonio cultural. Las piezas que contiene permiten conocer los principales valores del arte cubano en los distintos momentos de su historia.

Tiene colecciones de pintura, escultura, grabado, carteles, fotografía, piezas artesanales con autoría local, nacional y universal y de artes decorativas, compuestas por mobiliario, porcelana, cristales, metales, cerámica y relojería, entre otras.

Las colecciones del Museo de Arte de Matanzas rebasan las dos mil 200 piezas, entre ellas se disfruta la presencia de obras de Francisco Cobo, Agustín Drake, Fidelio Ponce de León, Esteban Valderrama y Alberto Tarascó, entre otras. Exhibe además los ejemplares de arte africano donados por Lorenzo Padilla Díaz, que incluye más de 300 piezas provenientes de 80 etnias de 14 países de África.

La colección de arte africano atesora numerosos exponentes de casi todas las etnias del África Subsahariana, obras que destacan por su antigüedad y representación de los valores artístico-patrimoniales de la región. La muestra concibe manifestaciones como la escultura, la confección de máscaras y estatuillas, donde se asume el arte desde una posición más simbólica que figurativa al atribuir a los antepasados y las fuerzas naturales un lugar preponderante dentro del rito que inspiró la creación.

Fotos: Carrete Producciones