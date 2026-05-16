Matanzas entre baches y apagones

En Matanzas moverse por la ciudad se ha convertido en una prueba diaria para conductores, ciclistas y peatones. Las calles deterioradas ya no muestran simples desperfectos: abundan los huecos profundos, los desniveles y los tramos casi intransitables que complican el traslado hacia centros de trabajo, escuelas y hospitales.

El problema no solo afecta la circulación vehicular. Caminar también representa un riesgo constante. Muchos de los baches, agravados por la falta de mantenimiento, ocupan gran parte de la vía y obligan a las personas a desviarse entre el tráfico o avanzar con extrema precaución, sobre todo en zonas de mayor movimiento.

Cuando llegan las lluvias la situación empeora. El agua cubre los huecos creando grandes charcos y dificultan identificar la profundidad del pavimento dañado. Más de un conductor termina atrapado en medio del agua o sufre averías que pudieron evitarse con una atención oportuna a las calles de la ciudad.

Durante los apagones el panorama resulta todavía más complejo. La poca visibilidad convierte cada trayecto nocturno en un recorrido inseguro. Motocicletas, bicicletas y peatones quedan expuestos a accidentes por la imposibilidad de detectar los desperfectos a tiempo.

Sin embargo, reducir esta situación únicamente a la falta de atención sería simplificar un problema mucho más complejo. Reparar y mantener las vías demanda recursos costosos: asfalto, cemento, combustible, equipos especializados y piezas para la maquinaria encargada de las labores de vialidad. A eso se suma la necesidad de fuerza de trabajo estable y financiamiento continuo para sostener las reparaciones.

La dificultad aparece precisamente en la disponibilidad de esos recursos. La limitada entrada de combustible, el deterioro tecnológico de muchos equipos y la escasez de materiales de construcción retrasan las acciones de mantenimiento. No siempre existe capacidad para responder con rapidez al desgaste constante que provocan el tráfico, las lluvias y el paso del tiempo sobre el pavimento.

Eso no significa que el deterioro de las calles deba asumirse como algo normal. Aunque las limitaciones materiales son reales, también resulta necesario priorizar mejor las zonas más afectadas y organizar estrategias de reparación que permitan reducir riesgos en vías de alta circulación. La población necesita percibir avances, aunque sean graduales.

La situación de las vías en Matanzas refleja una combinación de carencias materiales, desgaste acumulado y necesidad de mayor mantenimiento. Resolverla no depende únicamente de voluntad, pero tampoco admite inmovilismo. La seguridad vial y la calidad de vida de la población requieren atención constante, planificación y el mejor aprovechamiento posible de los recursos disponibles.