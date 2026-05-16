Desarrollo comunitario sostenible de una comunidad rural de Jovellanos

Como desarrollo rural se entiende un proceso que busca el cambio social y de crecimiento económico sostenible para un progreso permanente de una comunidad rural. El objetivo final es mejorar la calidad de vida de estas comunidades y conservar el medio ambiente.

El desarrollo de las comunidades rurales ha sido tema de debate de la sociedad contemporánea. Académicos de varias disciplinas, científicos, funcionarios públicos, no logran establecer una estrategia local para el desarrollo sostenible en el medio rural, lo que se reconoce como una problemática que ha de permanecer en el diseño, implementación, evaluación de impacto de las políticas establecidas por los gobiernos locales.

Se asume el desafío del cambio y las transformaciones técnico–materiales, con el protagonismo y la concertación de los actores locales, para la gestión de los diferentes procesos sustentados en una institucionalidad que:

a) promueva la participación social b) considere las percepciones de los actores para movilizar las potencialidades individuales y colectivas c) condicione avances hacia la prosperidad d) facilite la comprensión sobre los aspectos relacionados con la subjetividad humana, que supere la visión económico-productivista y se privilegie a las personas en los análisis y en los proyectos de las transformaciones

El conocimiento común también lleva a pensar en esta problemática, sobre todo cuando más allá de las labores profesionales, técnicas, intelectuales o manuales se debe proveer de alimento a la familia y tiene en el espacio rural de la comunidad Aguilar, perteneciente al Consejo Popular Luisa, de Jovellanos, falta de relación entre los recursos naturales de la localidad rural y las modalidades de diversificación productiva de los hogares que la integran; falta de dar usos prioritarios a los recursos naturales desde los hogares rurales; falta de identificar los recursos que favorezcan la promoción de actividades productivas sustentables para lograr identificar la relevancia de las actividades sustentables en el desarrollo de los hogares de la comunidad rural.

Ing. Danays Rives Alvarez. Ingeniera Agrónoma. Maestrante

Asesor: Dr. Osvaldo Manuel Alvarez Torres. Profesor Titular y Consultante