Criticar desde posición de franco tirador es fácil

La función de franco tirador sin medir consecuencias es una misión que no ennoblece, es ejercer un criterio sin analizar los porqués de lo que está sucediendo, es señalar la cara más cerca sin hurgar en la verdadera razón.

He escuchado diferentes comentarios sobre la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Comentarios sin base ni fundamentos.

Las culpas la dirigen al gobierno y a la dirección del país y la provincia; no escuché una sola enfilada a la verdadera causa.

Sobre la insuficiente generación tampoco escuché ningún comentario relacionado con que en cuatro meses solo ha entrado un barco con combustible a Cuba y fue donado por Rusia.

Tampoco que EE.UU. aplicará aranceles altos a cualquier país que provea a Cuba de carburante. Mucho menos a que el país está sometido hace más de seis décadas a un cruento bloqueo.

No sé si quienes critican conocen de las 243 medidas aplicadas contra Cuba por administraciones previas a la era Trump, medidas que tienen como objetivo recrudecer el cerco criminal.

Sabrán esos que critican que recientemente Trump promulgó una orden ejecutiva que bloquea totalmente el suministro de combustible a la Isla y otra que penaliza a quienes comercialicen o inviertan en Cuba.

Sería bueno que antes de ejercer una crítica desmedida profundicen en las verdaderas causas que provocan nuestras dificultades y se aparten, un poco, de los planteamientos encaminados a crear malestar en el pueblo.

Que la situación creada en el país en estos momentos da pie a que personas inescrupulosa, dentro del propio sistema, tuercen su rumbo y especulen, lucren, corrompan y creen malestar, eso es cierto, pero de ahí a que nos proclamen Estado fallido hay un trecho.

Estado fallido es aquel que teniendo todo no hace nada, ese no es nuestro caso. Cuba lucha cada día por hacer un poco más, no obstante las insuficiencias que tenemos.

Son muchas las razones que están de nuestro lado, una de ellas es que estamos dispuestos a un diálogo de iguales, sin imposición, sin acuerdos leoninos. También estamos conscientes de que #LaPatriaSeDefiende.