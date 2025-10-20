Pie diabético, principal causa de ingreso en Servicio de Angiología del Hospital Faustino Pérez

El especialista explicó que «realmente las patologías o enfermedades que requieren el mayor número de ingresos en el hospital son la diabetes mellitus y sus complicaciones, dígase el pie diabético, con la terrible evolución que muchas veces tiene cuando no se trata a tiempo.»

El doctor Cantero Calderón detalló los padecimientos vasculares que más afectan a la población matancera: en segundo lugar se ubica la trombosis venosa profunda, seguida por las insuficiencias arteriales crónicas, estas últimas vinculadas directamente al tabaquismo y los malos hábitos alimenticios.

Frente a este escenario, el servicio desarrolla una intensa labor preventiva en las consultas comunitarias que mantiene en los municipios de Matanzas, Limonar y Pedro Betancourt.

El galeno enfatizó en la necesidad del control riguroso de la diabetes: «Un diabético controlado, con el tratamiento que le pone el médico y haciendo la dieta adecuada, lo que lleva también un peso adecuado, y evitar los traumas que pueda tener, es decir, no andar descalzo, no andar con zapatos muy apretados, cuidar bien sus pies…, todas estas cuestiones pueden llevar a un diabético a que mantenga su salud».

Para las enfermedades arteriales, Cantero recomendó «una dieta adecuada, que sea pobre en grasa, en sal y en carbohidratos» y destacó que «haciendo un régimen higiénico-dietético adecuado, los pacientes que en definitiva desarrollan esta patología pueden aminorarla o pueden no tener realmente una evolución que sea desfavorable.»

El Servicio de Angiología dirige sus esfuerzos, no solo a la atención hospitalaria, sino también a la prevención a través de su proyección comunitaria.