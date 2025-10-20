Celebran Jornada de la Cultura Cubana en Pedro Betancourt (fotos) 

PEDRO BETANCOURT.- Como parte de las celebraciones por la Jornada de la Cultura Cubana, la Dirección de Cultura de este municipio desplegó un amplio programa de actividades en centros educacionales, espacios comunitarios y otros escenarios del territorio, con el propósito de resaltar los valores patrimoniales del país, promover el talento local y acercar las distintas manifestaciones artísticas a públicos diversos.

La inauguración de los festejos estuvo a cargo de la galería Enrique Pérez Triana, devenida escenario para una amena muestra expositiva de manualidades confeccionadas por estudiantes de la escuela de enseñanza especial Jesús Menéndez Larrondo, donde confluyeron sensibilidad, creatividad e inclusión social.

De igual forma, en la escuela primaria José Antonio Echeverría, de la mano del coro infantil Estrellitas del Futuro y los instructores de música y literatura Orianny Rolo Pico, Jorge Alberto Hernández y Lianet Fundora Armas, se desarrolló la propuesta Cubanito soy. Entre cuentos, poemas y canciones, se evocó la figura de Perucho Figueredo y el nacimiento del Himno de Bayamo, en una mañana que ensalzó la identidad cultural e idiosincrasia de la Isla.

El museo Gustavo González Pérez acogió una nueva edición del espacio Homenaje ARTE, dedicado en esta ocasión a la evolución de la plástica en la localidad, el quehacer del artista Yadán Beguiristaín Monaga y el impacto de las artes visuales en la construcción cultural del poblado. Por su parte, la brigada Olga Alonso llegó con sus talentos artísticos hasta la circunscripción 36 con la actividad juvenil Noche con mi gente.

Asimismo, especialistas de la Casa de Cultura María Villar Buceta ofrecieron una tertulia literario-musical en el comedor comunitario del Sistema de Atención a la Familia y los hogares materno y de ancianos Dr. Pedro Figueroa Sandelis, al tiempo que los adultos mayores de la demarcación bolondronense se deleitaron en el club juvenil La Cumbancha con las propuestas del proyecto de integración sociocultural 60 y +.

La clausura de la jornada acaeció en la Casa de Cultura de la cabecera, con una gala que reunió talentos emergentes y consagrados en una propuesta escénica diversa. Más que un cierre, la velada dejó sembradas nuevas motivaciones para continuar fortaleciendo el quehacer cultural desde la comunidad, con vocación transformadora y apego a nuestras raíces.

Fotos: Dirección de Cultura de Pedro Betancourt en su perfil de Facebook.