Peloteros matanceros destacan en el béisbol mexicano 

Un total de seis peloteros de origen cubano vieron acción en el inicio de la temporada 2025-2026 en la Liga Arco de Béisbol del Pacífico, con destaque para los peloteros yumurinos Yadir Drake y Yadiel Hernández.

El jardinero e inicialista Yadir Drake ligó par de indiscutibles en tres turnos oficiales al cajón de bateo, uno de ellos su primer cuadrangular en la contienda para contribuir a la victoria de su equipo Águilas de Mexicali sobre Tomateros de Culiacán.

Mientras tanto en el mismo desafío el zurdo Yadiel Hernández se fue con dos incogibles en tres oportunidades en el rectángulo ofensivo, uno de ellos un doble primer extrabase para él en la competencia.

Tanto Hernández, cuarto madero y jardinero izquierdo, como Drake, quinto e inicialista ligaron sencillos de manera consecutiva en la misma entrada inicial; Hernández anotó luego por indiscutible de Moisés Gutiérrez y Drake fue puesto out en tercera.

El destaque de estas dos figuras en el béisbol mexicano demuestra que pese a que el deporte nacional cubano pasa por horas bajas, nuestros peloteros tienen calidad para imponerse en cualquier béisbol.