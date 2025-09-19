19 de septiembre de 2025

Reconocen a entidades matanceras libres de contaminantes de la capa de ozono

19 de septiembre de 2025 Melissa Guerra Domínguez
Los galardones fueron para el hotel Aston, el hotel Selectum y la Sucursal Cubanacan Varadero, distinción que las acredita como instituciones libres de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
En el marco de la celebración por el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono, tres entidades hoteleras y comerciales de la provincia de Matanzas recibieron un reconocimiento nacional por su contribución a la protección del medio ambiente.
La ceremonia de entrega se efectuó en el hotel Paseo del Prado, en La Habana, durante la celebración del acto nacional por el aniversario 30 de la creación de la Unidad Técnica de Ozono.
Esto significa que sus sistemas de refrigeración y climatización no utilizan gases que dañen esta capa de la atmósfera. Magela Álvarez Fernández, especialista superior en políticas de la Delegación Territorial del CITMA en Matanzas, explicó el significado del reconocimiento.
“Es un reconocimiento que se da cada año en esta fecha, 16 de septiembre, Día Mundial de la Preservación de la Capa Ozono. Incentivamos a todas las entidades de la provincia que para el próximo año se unan también a este reconocimiento”.
La especialista detalló que el proceso comienza mediante un chequeo donde se verifica el tipo de equipos y gases refrigerantes que utilizan las entidades, o cuando estas se acercan voluntariamente a la delegación del CITMA en busca de asesoría.
“Se les explica los pasos a seguir, que es hacer el expediente, con todos los datos… inventariar esos equipos de refrigeración y climatización en los últimos tres años, que no consuman el gas refrigerante que agota la capa ozona», destacó Álvarez Fernández.
Desde la Delegación del CITMA en Matanzas se realiza un llamado a todas las empresas y unidades presupuestadas de la provincia a sumarse a esta iniciativa, lo cual contribuye a crear un entorno más limpio y saludable para las presentes y futuras generaciones.

