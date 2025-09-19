19 de septiembre de 2025

Más allá de las dificultades: La industria alimentaria mira al futuro

19 de septiembre de 2025 Enrique Tirse Hernández
Un momento de análisis y proyección vivió este jueves la Empresa de Bebidas y Refrescos de nuestro territorio. Una representación del Ministerio de la Industria Alimentaria sostuvo un encuentro de trabajo con el Consejo de Dirección de la entidad para un objetivo claro, chequear el camino hacia los objetivos del año 2025.

Los directores de las diferentes áreas expusieron el estado de cumplimiento de sus metas y las proyecciones para cerrar el actual año. Un balance que, reconocen, se desarrolla en un contexto complejo.

Se conoció que, si bien existen razones objetivas que dificultan la producción, como la falta de materias primas y la inestabilidad en el suministro eléctrico, la clave para avanzar parece estar en el factor subjetivo. Es decir, en la capacidad de organización, la iniciativa y la búsqueda constante de soluciones ante cada obstáculo.

Dos temas centrales marcaron la agenda. Por un lado, la necesidad de buscar y promover cuadros jóvenes con capacidad para impulsar los procesos productivos. Por otro, y esto se trató con especial firmeza, la urgencia de fortalecer el encadenamiento productivo con las micro, pequeñas y medianas empresas, las mipymes, y con el resto de los actores económicos de la provincia.

El mensaje final es de llamado al trabajo y la integración. La industria alimentaria en Matanzas mira al 2025 con desafíos, pero también con la convicción de que el trabajo conjunto y la superación constante son la fórmula para seguir llevando sus productos a la mesa de los matanceros.

