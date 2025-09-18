Desarrollan en Cayo Santamaría Bolsa Turística Destinos Gaviota

Más de tres mil representantes de cadenas hoteleras, turoperadores, líneas aéreas, agentes de viajes y profesionales del sector turístico de 45 países animan la VII Bolsa Turística Destinos Gaviota 2025, que tiene por sede Cayo Santa María.

El descubrimiento del paraíso escondido es el tema principal de esta VII edición, que se extenderá hasta el próximo día 20 y fue inaugurada en la Plaza Arenas del Hotel The One Gallery, bajo el lema El Renacer de Cayo Santa María, según la nota de Excelencias News Cuba.

La publicación argumentó que el presidente del Grupo de Turismo Gaviota, Carlos M. Latuff Carmenate, resaltó el compromiso de la empresa con la renovación de su planta hotelera y la innovación en productos turísticos:

“Hace años nos adentramos por primera vez en este paraíso escondido… Hoy, regresamos a Cayo Santa María porque aquí la naturaleza, la música, la cultura y la hospitalidad se unen para dar la bienvenida al futuro del turismo cubano”, expresó.

En la Bolsa Destinos Gaviota se espera la presentación de los conceptos turísticos Playa Luxury y Playa Kids, novedades de este grupo hotelero que “trabaja en un proyecto que revolucionará la experiencia del todo incluido”.

El programa prevé la actualización a los partners de las mejoras de producto realizadas, las aperturas recientes y próximas a ejecutarse de cara a la temporada alta 2025-2026 y un agasajo a los mejores vendedores, TTOO, LLAA y cadenas hoteleras que trabajan con el grupo, precisó Excelencias News Cuba.