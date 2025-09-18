Avanza Programa Genético en Matanzas con resultados alentadores

La provincia de Matanzas muestra avances significativos en el programa genético en sus dos empresas especializadas: Genética Matanzas y Genética San Juan.

Alfredo Arredondo Pérez, especialista principal de Ganadería de la Delegación provincial de la Agricultura, confirmó que en ambas entidades se ejecuta un programa de trabajo dedicado al centenario del natalicio de su fundador, el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

En la Empresa Genética Matanzas, especializada en líneas lecheras, se realiza un cruzamiento de la raza nacional Mambí con semen importado de la raza Holstein. Este programa comenzó en septiembre del año anterior y ya se registran 16 nacimientos de este cruce.

Por su parte, la Genética San Juan, dedicada a la producción de carne, trabaja con el cruce de la raza Cebú Blanco con la Melor, también con semen importado. En este caso, los resultados son más notorios, con 56 nacimientos hasta la fecha.

Arredondo Pérez explicó que estos animales serán sometidos a una estricta evaluación de diversos indicadores durante su crecimiento y desarrollo. Se prevé que estos cruzamientos reflejarán una mejora genética que pronto se traducirá en mayores volúmenes en la producción de leche y carne para la provincia.

Estos resultados representan los primeros pasos de un programa estratégico que fortalece la genética ganadera en Matanzas.