Rehabilitan áreas en hospital siquiátrico Antonio Guiteras (+fotos)

Un proceso inversionista que acaba de rehabilitar las salas A y C en el hospital siquiátrico docente provincial Antonio Guiteras Holmes, favorece la optimización de la calidad de los servicios en este centro sanitario.

Un saldo importante lo es la ampliación de estos locales con la ganancia de evitar hacinamientos, toda vez que se necesitaba contar con espacios para atenciones por separado a pacientes femeninas que presentan trastornos agudos y crónicos, precisó al periódico Girón la doctora Susana del Carmen Torres Sobrado, directora la institución médica.

Áreas más iluminadas y ventiladas, son valores añadidos de este mantenimiento constructivo, que sumó, además, ocho camas al servicio provincial, para elevar a 40 la capacidad de ingreso en el matancero hospital siquiátrico, ubicado en las inmediaciones del poblado de Guanábana.

Lo hecho es una nueva etapa de mejoras en las condiciones y calidad de trabajo a los profesionales de la Salud y en el confort en la atención, y en el bienestar de quienes acudan al centro hospitalario, lo cual beneficiará el proceso asistencial, publicó en su perfil de la red social Facebook Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité provincial del Partido.

“Estimula lo alcanzado pero todavía quedan pendientes en el amplio proceso inversionista y reanimación de la institución, para seguir favoreciendo las condiciones con la ampliación de nuevas salas, restaurante, salones de reuniones y consultas”, argumentó en su post Sabines Lorenzo.

La calidad de vida de pacientes que reciben atención profesional también merece espiritualidad por lo que la identidad visual y renovación de la imagen ofrece una positiva bienvenida y estancia, reconoció el dirigente del PCC.

Foto 1: La doctora Susana del Carmen muestra las renovaciones a las principales autoridades de la provincia, encabezadas por Mario Sabines, al lado del General de División Raúl Villar Kessel, Jefe del Ejército Central. Foto: Tomada de Girón.

Foto 2: Estimula lo alcanzado pero todavía quedan pendientes en el amplio proceso inversionista y reanimación de la institución, aseguró Sabines Lorenzo. Foto: Del Facebook de Mario Sabines Lorenzo.

Foto 3 esta: Lo importante es la mejoría de los pacientes. Foto: Del Facebook de Mario Sabines Lorenzo.