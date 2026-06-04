Aprueban movimientos de cuadros del Partido en municipios matanceros

Varios Plenos Extraordinarios desarrollados en los Comité municipales del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Pedro Betancourt, Los Arabos y Calimete aprobaron este miércoles movimientos de cuadros en su Buró Ejecutivo. Varios Plenos Extraordinarios desarrollados en los Comité municipales del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Pedro Betancourt, Los Arabos y Calimete aprobaron este miércoles movimientos de cuadros en su Buró Ejecutivo.

El Pleno Extraordinario del Comité municipal del PCC en Pedro Betancourt, presidido este miércoles por el primer secretario del Comité Provincial, Mario Sabines Lorenzo, aprobó la promoción de Louserelys Valle Mestre, quien se desempeñaba como miembro profesional del Buró Ejecutivo para la actividad político ideológica del Comité municipal en Pedro Betancourt. El Pleno Extraordinario del Comité municipal del PCC en Pedro Betancourt, presidido este miércoles por el primer secretario del Comité Provincial, Mario Sabines Lorenzo, aprobó la promoción de Louserelys Valle Mestre, quien se desempeñaba como miembro profesional del Buró Ejecutivo para la actividad político ideológica del Comité municipal en Pedro Betancourt.

Para ocupar el cargo de miembro del Buró Ejecutivo para la actividad político ideológica del Comité municipal en Pedro Betancourt fue promovida la compañera Vania Hernández Herrera, quien se desempeñaba como miembro del Buró para atender la actividad de educación, salud, deportes y ciencia del Comité municipal en ese territorio. Para ocupar el cargo de miembro del Buró Ejecutivo para la actividad político ideológica del Comité municipal en Pedro Betancourt fue promovida la compañera Vania Hernández Herrera, quien se desempeñaba como miembro del Buró para atender la actividad de educación, salud, deportes y ciencia del Comité municipal en ese territorio.

Hernández Herrera es Licenciada en Contabilidad y Finanzas y ha tenido estabilidad y resultados en su desempeño. En el trabajo político ha transitado por diferentes responsabilidades en las organizaciones desde la base y en el propio Partido. Es un cuadro joven que ha demostrado capacidad para organizar y conducir procesos, logrando resultados positivos. Es reserva del primer secretario del Comité municipal del Partido y posee perspectivas de desarrollo. Hernández Herrera es Licenciada en Contabilidad y Finanzas y ha tenido estabilidad y resultados en su desempeño. En el trabajo político ha transitado por diferentes responsabilidades en las organizaciones desde la base y en el propio Partido. Es un cuadro joven que ha demostrado capacidad para organizar y conducir procesos, logrando resultados positivos. Es reserva del primer secretario del Comité municipal del Partido y posee perspectivas de desarrollo.

Por su parte, el Pleno Extraordinario del Comité municipal del PCC en Los Arabos, presidido también por el primer secretario del Comité Provincial, Mario Sabines Lorenzo, aprobó este miércoles la liberación de Zomaika Triana Berriel, quien se desempeñaba como primera secretaria del Comité municipal en Los Arabos. Por su parte, el Pleno Extraordinario del Comité municipal del PCC en Los Arabos, presidido también por el primer secretario del Comité Provincial, Mario Sabines Lorenzo, aprobó este miércoles la liberación de Zomaika Triana Berriel, quien se desempeñaba como primera secretaria del Comité municipal en Los Arabos.

En su lugar fue promovida la compañera Louserelys Valle Mestre, quien se desempeñaba como miembro profesional del Buró Ejecutivo para la actividad político ideológica del Comité municipal en Pedro Betancourt. En su lugar fue promovida la compañera Louserelys Valle Mestre, quien se desempeñaba como miembro profesional del Buró Ejecutivo para la actividad político ideológica del Comité municipal en Pedro Betancourt.

Valle Mestre es Licenciada en Psicología y actualmente cursa el segundo año de una Maestría en la Universidad del Partido Comunista de Cuba «Ñico López». Ha transitado por diferentes responsabilidades administrativas y fue cuadro de los Comité de Defensa de la Revolución. En el Partido ha adquirido experiencia de dirección. Es un cuadro joven que ha demostrado capacidad para organizar y conducir procesos, y ha logrado resultados positivos. Valle Mestre es Licenciada en Psicología y actualmente cursa el segundo año de una Maestría en la Universidad del Partido Comunista de Cuba «Ñico López». Ha transitado por diferentes responsabilidades administrativas y fue cuadro de los Comité de Defensa de la Revolución. En el Partido ha adquirido experiencia de dirección. Es un cuadro joven que ha demostrado capacidad para organizar y conducir procesos, y ha logrado resultados positivos.

Este miércoles también sesionó el Pleno Extraordinario del Comité municipal del PCC en Calimete que, presidido igualmente por el primer secretario del Partido Comunista en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, aprobó la liberación de la compañera María Caridad Puig Martínez, quien se desempeñaba como primera secretaria del Comité municipal en Calimete. Este miércoles también sesionó el Pleno Extraordinario del Comité municipal del PCC en Calimete que, presidido igualmente por el primer secretario del Partido Comunista en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, aprobó la liberación de la compañera María Caridad Puig Martínez, quien se desempeñaba como primera secretaria del Comité municipal en Calimete.

A su vez, el Pleno decidió promover para el mencionado cargo a la compañera Zomaika Triana Berriel, quien hasta la actualidad se desempeñaba como primera secretaria en el municipio de Los Arabos. A su vez, el Pleno decidió promover para el mencionado cargo a la compañera Zomaika Triana Berriel, quien hasta la actualidad se desempeñaba como primera secretaria en el municipio de Los Arabos.

Triana Berriel es Licenciada en Matemáticas y Máster en Ciencias de la Educación. Se ha venido preparando con intencionalidad, transitando en el Partido como funcionaria, miembro de Buró en dos esferas de trabajo y primera secretaria, con resultados a partir de la aplicación de correctos métodos de dirección y logrando cohesión en el equipo de trabajo. Es reserva del Buró provincial, y en el desempeño de sus funciones ha obtenido resultados satisfactorios, mostrando consagración al trabajo, capacidad de dirección y perspectivas para asumir tareas superiores. Triana Berriel es Licenciada en Matemáticas y Máster en Ciencias de la Educación. Se ha venido preparando con intencionalidad, transitando en el Partido como funcionaria, miembro de Buró en dos esferas de trabajo y primera secretaria, con resultados a partir de la aplicación de correctos métodos de dirección y logrando cohesión en el equipo de trabajo. Es reserva del Buró provincial, y en el desempeño de sus funciones ha obtenido resultados satisfactorios, mostrando consagración al trabajo, capacidad de dirección y perspectivas para asumir tareas superiores.

En ese sentido, a la compañera María Caridad Puig Martínez, quien es Licenciada en Comunicación Social y ha transitado por diferentes responsabilidades en las organizaciones desde la base y en el propio Partido, donde se ha desempeñado como funcionaria, miembro del Buró y primera secretaria, le serán asignadas otras tareas en el Comité provincial del Partido. En ese sentido, a la compañera María Caridad Puig Martínez, quien es Licenciada en Comunicación Social y ha transitado por diferentes responsabilidades en las organizaciones desde la base y en el propio Partido, donde se ha desempeñado como funcionaria, miembro del Buró y primera secretaria, le serán asignadas otras tareas en el Comité provincial del Partido.

Esta compañera es un cuadro joven que ha demostrado capacidad para organizar y conducir procesos, logrando resultados positivos en las tareas realizadas. Tuvo un destacado desempeño como primera secretaria del Comité municipal del PCC en Calimete, donde enfrentó con inteligencia los problemas, mostrando habilidades y capacidad organizativa, manteniendo una conducción certera del territorio. Esta compañera es un cuadro joven que ha demostrado capacidad para organizar y conducir procesos, logrando resultados positivos en las tareas realizadas. Tuvo un destacado desempeño como primera secretaria del Comité municipal del PCC en Calimete, donde enfrentó con inteligencia los problemas, mostrando habilidades y capacidad organizativa, manteniendo una conducción certera del territorio.

Todas las compañeras promovidas son graduadas de nivel superior, han cursado estudios y entrenamientos de preparación; y poseen una destacada trayectoria como cuadros del Partido, desde la base hasta los niveles superiores, y también acumulan experiencias en el cumplimiento de responsabilidades administrativas y en la UJC. Todas las compañeras promovidas son graduadas de nivel superior, han cursado estudios y entrenamientos de preparación; y poseen una destacada trayectoria como cuadros del Partido, desde la base hasta los niveles superiores, y también acumulan experiencias en el cumplimiento de responsabilidades administrativas y en la UJC.

Los integrantes de los Plenos Extraordinarios en los municipios, reconocieron la labor desplegada por cada una de las compañeras en su desempeño, al igual que destacaron sus méritos y cualidades para continuar impulsando las tareas del Partido. Los integrantes de los Plenos Extraordinarios en los municipios, reconocieron la labor desplegada por cada una de las compañeras en su desempeño, al igual que destacaron sus méritos y cualidades para continuar impulsando las tareas del Partido.

Tomado del perfil en Facebook del Periódico Girón