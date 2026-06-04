Tertulia de la matanceridad junto a los artesanos y artistas

La Tertulia de la Matanceridad de junio reconoció la significación de la ACAA en el desarrollo cultural y patrimonial de la ciudad, en un día señalado cuando se cumplía el onomástico 95 del líder de la Revolución Raúl Castro Ruz, indicó su anfitrión, el realizador Leo Ernesto García Ramos, vicepresidente primero de la Unión de Escritores y Artistas en Matanzas.

El Conservador de la Ciudad Leonel Pérez Orozco, al intervenir como es habitual, se refirió al primer encuentro internacional «Sonora Matancera: patrimonio y leyenda», cuyo objetivo es rescatar los inicios puramente yumurinos de esa agrupación y establecer después sus vínculos con colombianos y mexicanos, en la promoción de la música cubana.

Los asistentes se trasladaron a la casa de la ACAA, donde en esta especial ocasión, se realizó por la maestra Leonor Jorge Vergara y su familia la donación a la institución de los artesanos y artistas de la obra «En Cinco palmas, el sol», de Agustín Drake, Tercer Premio del Salón Fidelidad, ante Antonio Pérez Marrero, presidente de la institución y el destacado artesano Luis Octavio Hernández, quien enfatizó lo trascendente de la obra que recuerda el momento crucial cuando al pie de la Sierra Maestra se reunieron los dos hermanos Fidel y Raúl.

Los presentes recordaron la reconstruccion capital de la gran casona, en la cual participaron los afiliados con un entusiasmo envidiable, con el proyecto del arquitecto Ramón Recondo, Mención de Restauración 2004, otorgado por el Centro Nacional de Patrimonio.

Los poetas leyeron sus versos y se corearon las antológicas melodías «La bayamesa» y ”Lágrimas negras», acompañando a Anneris Cánovas, Julita Osorio y Alfonsito Llorens.

La historiadora Gladys Pérez intervino para reseñar las visitas de Raúl a la provincia. Han sido 55 las veces en que Raúl estuvo en este territorio, dijo, y señaló cómo influyó en la edificación de muchas obras.