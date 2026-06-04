Desarrollan seminario de actividad deportiva en Matanzas

La dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Matanzas desarrolló un Seminario de Actividad Deportiva con el objetivo de fortalecer la preparación de los profesionales del sector.

Entre las principales temáticas abordadas estuvieron la planificación del entrenamiento deportivo y las estrategias metodológicas que elevan el rendimiento de los atletas.

La actividad, que fue impartida por Gerardo Crespo Hernández, Subdirector Provincial de Actividad Deportiva, y Lázaro Hernández Campoalegre, Metodólogo Provincial de Alto Rendimiento, contó con la participación de profesores principales y directores de combinados deportivos.

Con la mira puesta en alcanzar los mejores resultados en la venidera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe prevista para Santo Domingo, República Dominicana, el deporte matancero busca elevar el nivel de preparación de sus profesionales, atemperándolo al contexto mundial.