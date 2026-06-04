Aspira Copextel a convertirse en una solución integral para los ciudadanos

En la provincia de Matanzas, la empresa Copextel no solo instala y repara paneles solares, sino también trabaja en el mantenimiento de equipos de la revolución energética. Raúl Crombet, jefe de soluciones y servicios técnicos de Copextel Varadero, explicó en qué consiste esta estrategia integrada.

«Nosotros como empresa líder en la provincia le hemos hecho estudios de sistemas solares fotovoltaicos a cada una de nuestras empresas, para insertarnos en el cambio de la matriz energética. Nuestro taller contará próximamente con un sistema solar de diez a veinte kilowatts para atender a la población que tanto lo necesita.»

El directivo añadió que ese cambio permitirá abaratar los precios de los servicios y convertir a Copextel en una solución integral para los ciudadanos. Además, el taller provincial ubicado en San Luis entre Santa Isabel y Buen Viaje (antiguo Centro de Cálculo), repara televisores y otros electrodomésticos.

«Atendemos televisores Haier, LCD y también los de la vieja guardia, que aún funcionan bien. El horario del taller provincial es de ocho de la mañana a once y media, y de una a tres y media de la tarde»refirió Raúl Cormbet

Copextel Matanzas invita a los interesados a acudir a sus instalaciones o mantenerse atentos a la próxima apertura de nuevos servicios. Por ahora, la meta es clara: más eficiencia energética y soluciones técnicas al alcance de todos.