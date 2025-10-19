Virgilio López Lemus y sus ofrendas a Matanzas (+fotos)

Dos eventos literarios confluyeron en Matanzas con el destacado poeta y ensayista Virgilio López Lemus, como protagonista principal: el Sábado del Libro y el acto oficial de donación de más de 2000 libros de la colección privada del relevante intelectual a la biblioteca provincial Gener y Del Monte.

Primero se procedió a la presentación del ensayo «Cuádriga«, publicado por ediciones Matanzas, a cargo del Premio Nacional de Edición, Alfredo Zaldívar, quien al referirse a Virgilio, lo calificó como uno de los más «encumbrados estudiosos de la literatura cubana de todos los tiempos».

Su acercamiento a los grandes escritores, sus propios dones como poeta y narrador, consiguieron enlazarse a editoriales famosas y a las matanceras, que le acogieron con honor y respeto.

El libro «Cuádriga» se sumerge en los misterios de la poesía, desentrañada por el autor. «Realidades y quimeras en visión prodigiosa», reafirmó Zaldívar.

Al intervenir, López Lemus evocó sus vínculos con esta ciudad, llenos de emoción e intelecto, su amistad con Carilda y ahora con los intelectuales que hacen vivir la literatura en Matanzas.

«El deseo de esta donación surgió desde hace años, cuando frente a esta biblioteca me prometí que mi colección de poesía la entregaría a esta institución, dentro de las tres más importantes del país, junto a las de La Habana y Santiago de Cuba.

«La inicié hace 53 años con la generaciones de poetas de los 60, 70 y 80 del pasado siglo. Doné también mis libros de narrativa, de literatura para niños y de España. La integran textos de crítica literaria de importantes investigadores cubanos. Y prometo entregar algunos cuadernos más, pues resulta para mí de gran estímulo contribuir a engrosar los fondos de esta biblioteca, cita en una tierra de poetas, con una universidad de prestigio y un movimiento cultural en ascenso.

“Reciban está donación como una ofrenda. Agradezco el enorme esfuerzo del Centro provincial del Libro y la Literatura en la figura de su incansable director Efrahim Pérez Izquierdo”.

Presentes Mayra Suárez, funcionaria del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, Osbel Marrero, director provincial de Cultura, Magaly Cárdenas, directora de la Gener y otras personalidades.

A seguidas, Daniel Cruz, director de ediciones Aldabón, entregó a Virgilio el Premio La calle de Rimbaut, por el libro más vendido del año, titulado «Las aguas y el espejo«.

El dúo de la cantante Olga M. Muñoz y Mario Guerrero, a la guitarra, deleitaron al público con tres interpretaciones del repertorio nacional e internacional.

Para finalizar, correspondió la firma oficial de donación de más de 2000 libros de la colección privada de López Lemus a nuestra emblemática biblioteca matancera, ante un numeroso y agradecido público asistente.

Un gesto que Matanzas recibe conmovida, con el anhelo de que nuestra biblioteca derive en un popular Centro de Investigación sobre la literatura cubana.