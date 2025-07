Sin transmisión de dengue en Matanzas

Hasta la fecha, Matanzas no presenta transmisión de dengue, aunque sí existencia de algunos casos, según datos ofrecidos por Andrés Lamas, director del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

“Estamos diagnosticando un promedio semanal de entre 50 y 90 febriles y pocas IgM reactivas (diagnóstico de dengue). Son escasos, en igual período hemos registrado más de 2800 febriles. Estadísticas refieren que 2025 ha sido el de menor cantidad de diagnósticos de los últimos seis años. Aunque esto no descarta que pueda haber transmisión de dengue en las próximas semanas.

“Cuatro municipios van despuntando ya, como sucede todos los años, sin transmisión de dengue aún pero con presencia de casos aislados: Martí, Jaguey Grande, Colón y Calimete. No tenemos ingresos de dengue grave y los ingresos son mínimos (edades pediátricas). Oropooche hemos diagnosticado este año tres casos solamente, sí confirmados por el IPK y un grupo de sospechosos, pero es una enfermedad que no va a la gravedad, como el dengue”, explicó.

Sobre Zika y Chikungunya, el especialista aseguró que no se han detectado en el territorio, pero sí existe vigilancia para fiebre amarilla debido a un brote importante en Sudamérica. “Existe en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, en la zona selvática donde tenemos cooperantes internacionales que, aunque están vacunados, es un riesgo para el país. También se chequean otras personas que arriben de esos lugares. El control es estricto desde frontera y también desde las áreas de salud se mantiene un seguimiento a esos viajeros que proceden de zonas con brote de fiebre amarilla, enfermedad erradicada en Cuba desde hace décadas. Pero si llegase un caso, en las áreas de salud tenemos un sistema de vigilancia vectorial, higiénico-epidemiológico, clínico también, con un protocolo estructurado para eso”, aseguró.

Insistió en que debe acudirse inmediatamente ante cualquier síntoma como fiebre de dos o tres días, o de inicio brusco, malestar que se vaya agravando. “La fiebre puede ser la gripe, pero también dengue, Oropouche, leptospirosis y otras causas y solo el médico está capacitado para diagnosticar y prevenir a tiempo cualquier infección y complicaciones derivadas”.

En estos momentos la provincia no está en epidemia de enfermedades diarréicas agudas (EDA), lo que no significa que no exista un aumento de casos. “Hoy la provincia, a pesar de todas las adversidades que tenemos ambientales, no está en epidemia de EDA. Sobre el brote presuntivo de hepatitis en el reparto 13 Marzo de Cárdenas, ya se diagnostican muy pocas personas sospechosas de padecer la enfermedad, unos tres o cuatro casos semanales, lo que significa un notable descenso. El éxito se debe a que se tomaron todas las medidas desde el punto de vista de salud y de los organismos para disminuir los riesgos hospitalarios: residuales líquidos, sólidos, el ambiente se fue mejorando y por supuesto se controló inmediatamente la epidemia. Siempre insisto en la importancia de cuidar la higiene personal sobre todo lo referente a agua de beber y alimentos. Imprescindible hervir o clorar el agua”.

Las infecciones respiratorias agudas sí manifiestan un incremento en verano. “Siempre existe un incremento de casos de COVID, aunque se diagnostican muy poquitos en el año. Pero lo más importante no es hablar de un positivo o 100 positivos, sino que las personas deben estar al tanto de que no solo hay COVID circulando. Existen otros virus respiratorios que dan mucho malestar como el H1N1, el sinsutal respiratorio que puede tener consecuencias en infantes y personas vulnerables como neumonías graves. También sobre esto se tiene una vigilancia estricta”.

Lamas enfatizó en que las personas deben cuidarse y como medidas recomendó lavarse las manos y usar el nasobuco en lugares cerrados, si tiene síntomas gripales.

Tomado de Girón