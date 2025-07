¿Funciona la bancarización en Unión de Reyes?

Radio Unión continúa tras las brechas de la bancarización en Unión de Reyes. El curso de nuestra investigación nos conduce hasta la sucursal 3781 de BANDEC, para conversar con su directora, Ledia Martínez Rodríguez, acerca de las implicaciones de esta institución bancaria, con el fin de esclarecer las dudas e insatisfacciones de clientes y actores económicos del territorio.

Desde su experiencia al frente de la sucursal, Martínez Rodríguez reconoce que persisten violaciones en el uso de los canales electrónicos de pago en el municipio. Señaló que todos los actores económicos —incluidos los trabajadores por cuenta propia (TCP), las MIPYMES y el CNA— están obligados a ofrecer opciones de pago digital, ya sea mediante códigos QR o plataformas en línea. No obstante, algunos establecimientos aún alegan problemas técnicos como fallas de conexión, códigos QR inoperativos, límites diarios de pago, teléfonos sin funcionamiento o la ausencia del titular del negocio.

Según la directora, estas justificaciones son inadmisibles, y recalcó que el cliente tiene el derecho de reclamar y presentar quejas ante las autoridades competentes si se le niega la posibilidad de pagar por vías electrónicas.

Para proteger sus derechos, Martínez Rodríguez recomienda que los clientes presenten sus denuncias a través de los canales oficiales. Pueden contactar con el Banco Central de Cuba mediante la plataforma Bienestar o llamando al 80022622.

También pueden reportar violaciones a la Ley 111 de 2023 utilizando la Línea Única del Comercio (80022624) o comunicarse con el Departamento de Atención Ciudadana al 78683549.

La directiva insistió en que están plenamente garantizados tanto el derecho a pagar en línea como a utilizar las denominaciones de billetes legalmente autorizadas en el país.

En cuanto al manejo del efectivo, explicó que los bancos trabajan según la disponibilidad que reciben cada mañana. Se informa a los clientes sobre la cantidad de dinero disponible y los montos que pueden retirar. Aclaró también que no es necesario solicitar una carta al gobierno municipal para extraer efectivo, como algunos creen erróneamente.

La directora reconoció que uno de los mayores desafíos actuales es la demora en la atención al público, asociada, principalmente, a las condiciones energéticas.

La sucursal depende de una planta eléctrica que solo funciona cuando hay combustible. En los días sin suministro, el servicio se presta de forma manual. Además, no siempre están operativas las cuatro cajas disponibles. En ocasiones, solo dos atienden al público —una para entrega de efectivo y otra para otros trámites—, mientras las restantes se destinan a operaciones con cooperativas, depósitos, transferencias y pagos de cheques.

Frente a estas limitaciones, y debido a los desórdenes que se venían presentando en los exteriores del banco se implementó un sistema de tickets para organizar el acceso a los servicios.

Esta medida fue sugerida por la policía tras repetidos episodios de aglomeración. Cada día, se reparten entre 50 y 60 tickets, según la disponibilidad, pero la organización de la fila corre por cuenta de los propios clientes.

Finalmente, Martínez Rodríguez aclaró que, aunque ha escuchado quejas sobre la supuesta venta de turnos, no puede confirmarlo, ya que el banco no interviene en lo que ocurre fuera de sus instalaciones. Enfatizó que, pese a las dificultades, el banco no ha dejado de prestar servicios y continúa buscando soluciones para mejorar la experiencia de los usuarios.

Escrito en conjunto con Hanoi Moreno Enriquez y Anamalia Ortíz Biart/ Tomado del perfil de Facebook de Radio Unión