UEB Apícola de Matanzas es Vanguardia Nacional

Luego de satisfacer las mil 400 toneladas (tn) de miel y aportar un extra de 156 en el año precedente, la unidad empresarial de base (UEB) Apícola de Matanzas se convirtió en la única cumplidora en el país de su plan de producción.

Las buenas condiciones climáticas, y las floraciones ayudaron muchísimo, aseguró el director de la UEB Rubén Jesús Lugo Tanquero, que agradeció el apoyo de la empresa nacional Apicuba en cuanto a combustibles e insumos específicos, esenciales en el aprovechamiento de las trashumancias y alza productiva, sostuvo.

Lugo Tanquero reiteró la profesionalidad de los apicultores matanceros, un valor crecido gracias a “las capacitaciones realizadas con la base productiva, chequeos mensuales de los indicadores y también el constante análisis de sus necesidades”.

Los apicultores de Matanzas continúan demostrando su alto compromiso con la exportación, destino al que sigue entregando grandes cantidades, mientras otro tanto se comercializa en la red de establecimientos con la marca La Colmena, en el comercio minorista o se emplea en la producción de medicamentos naturales.

Justo este desempeño acababa de ser coronado con la categoría superior de Vanguardia Nacional, el máximo estímulo de la emulación de la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos, como consecuencia de honrar parámetros económicos, sindicales y sociales, un premio dulce para este colectivo.

“Nos llena de mucho orgullo este reconocimiento. La UEB tiene todas las condiciones para seguir triunfando en lo productivo para hacer aún más sostenibles sus saldos”, consideró Raydel Cabello Valle, secretario general del Sindicato Provincial de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros (STAFT).

La UEB labora desde julio del año pasado con un nuevo esquema financiero, de impacto positivo. Ojalá la empresa nacional se ponga al día con apicultores matanceros a los que debe pagos en divisas, para que quien ya aportó su producción, reciba los beneficios en tiempo, y sea más óptimo aún el rendimiento de este colectivo.

Fotos: Cortesía de la UEB Apícola de Matanzas.